Глава украинской разведки признался в сожительстве с уволенным министром внутренних дел

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признался в сожительстве с недавно уволенным заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили. Об этом сообщило украинское издание Slidstvo.info.

«Гогилашивили — мой друг, я это ни от кого не скрывал. Он предложил мне на первое время пожить у него», — пояснил ситуацию Буданов.

Уточним, что разведчик переехал по причине ремонта в собственной квартире. Дом, в котором он сейчас живет, арендует жена Гогилашвили — Мария Левченко. Она является советником президента Украины Владимира Зеленского.

facebook.com /

Однако такая ситуация, по мнению украинских СМИ, должна вызывать опасение.

«Гогилашвили, вероятно, является гражданином России, поэтому его соседство с главой ГУР может представлять угрозу для национальной безопасности Украины», — считают журналисты.

Ранее стало известно, что командование ВСУ отказалось принимать муляжи танков от украинского предпринимателя Назара Диброва, который отвечал за их поставку. В ответ он организовал выставку надувной военной техники в центре Киева.