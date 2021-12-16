Политэксперт Ищенко: процесс распада Украины неизбежен из-за нехватки ресурсов

Украину ждет незавидное будущее из-за нехватки энергоресурсов и безынициативности киевских властей. Таким мнением поделился российский политический эксперт Ростислав Ищенко.

По словам Ищенко, украинское государство не может предоставить своим гражданам должные коммунальные услуги из-за нехватки требуемых ресурсов. Он подчеркнул, что на Украине подходят к концу запасы угля и природного газа. Об этом эксперт рассказал в ходе беседы с изданием «Украина.ру».

Стоит отметить, что, по мнению Ищенко, киевские власти не в силах самостоятельно справиться с ухудшением погодных условий, которые грозят случиться уже к новому — 2022 — году. Он отметил, что, если в стране произойдет энергетический кризис, то Украину ждет распад.

«Просто цивилизация рухнет, если такие морозы будут. Даже до сего момента процесс распада государства, если нет какого-то серьезного элемента катастрофы, природной или какой угодно — он продолжается, в нем не поставили точку», — назвал эксперт событие, которое может обернуться для Украины разрушительными последствиями.

Ранее сообщалось, что развал Украины на отдельные независимые государственные образования может негативно отразиться на основном внешнеполитическом курсе России, а также других соседних странах. Соответствующее заявление сделал политолог Владимир Корнилов.