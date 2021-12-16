«Принципиальная ошибка». Запад проигнорировал красные линии Путина в отношениях с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал не идти на компромисс с Россией, которая выступает против вхождения Украины и Грузии в НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России. <…> Что касается вступления [Украины в НАТО — прим. ред.], то этот вопрос могут решать только 30 стран НАТО и Украина», — подчеркнул он.

По словам Столтенберга, Альянс по-прежнему выступает за диалог с Россией, однако последняя не имеет права голоса по вопросу включения «суверенных государств» в состав организации. При этом политик добавил, что НАТО не считает свою военную поддержку Украины угрозой для Москвы.

«Страны НАТО тренируют украинские войска и оказывают консультативную поддержку, ведут совместные учения и предоставляют военное снаряжение и технику. Поддержка альянсом Украины не несет угрозы России», — заверил Столтенберг.

president.gov.ua / Офіс Президента України

В свою очередь Владимир Зеленский указал на, что евроатлантический курс Украины остается неизменным. Тем не менее, у 30 стран-членов НАТО пока нет единой позиции по поводу вступления восточноевропейского государства в Альянс.

«Что НАТО должно нам? НАТО не должно Украине ничего. НАТО бережет именно страны-члены НАТО. А форпост сегодня Украина, которая не является членом НАТО», — пожаловался Зеленский.

Примечательно, что на переговорах с президентом США Джо Байденом 7 декабря российский лидер Владимир Путин четко обозначил красные линии Москвы по украинскому вопросу. Речь шла, в частности, о расширении Североатлантического Альянса на восток и развертывании ракетных систем на территории Украины.

«Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», — говорилось в заявлении Кремля.

kremlin.ru / Администрация президента России

Однако Байден сместил акцент на якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и пообещал ответить «решительными» санкциями в случае дальнейшей эскалации обстановки.

В беседе с «Политикой Сегодня» военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов с удивлением отметил, что большинство западных стран, включая США, не осознают всех возможных последствий вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Некоторые из них убеждены, что боевые действия ограничатся лишь акваторией Черного моря, однако это принципиальная ошибка.

«Если война начнется, то она очень быстро перерастет в ядерную войну на этом же театре военных действий, а потом во всеобщую. Поэтому такая позиция Столтенберга лишь провоцирует конфликт. Это точка зрения человека, ничего не понимающего в международном праве и возомнившего, что он ведет разговор с РФ с позиции силы. Это крайне неправильно и чревато самыми разными последствиями», — полагает эксперт.

Пресс-служба Западного военного округа /

Впрочем, такая недальновидность западноевропейским странам свойственна, констатировал Кунтов. Он напомнил, как во Вторую мировую войну Франция и Великобритания подталкивали рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера к тому, чтобы продвинуться на восток, захватить Польшу и напасть на СССР.

«Похожая линия прослеживается и сейчас — Запад делает все, чтобы столкнуть Россию с Украиной, а потом вмешаться на ее стороне и руками украинских солдат одержать победу на поле боя. Это можно было бы все делать в годы Второй мировой войны, но не в век ядерного оружия. Надеюсь, западные страны обладают более здравым смыслом, чем руководство блока НАТО, и не будут пересекать те красные линии, которые обозначил Путин», — выразил надежду собеседник «ПС».

Ранее МИД РФ призвал НАТО отказаться от планов по вступлению Украины и Грузии в организацию. В ведомстве обратили внимание, что соответствующее решение Бухарестского саммита 2008 года противоречит обязательствам государств-членов ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Также российские дипломаты призвали юридически закрепить договоренности о неразмещении странами североатлантического блока ударных комплексов в соседних с Москвой странах.