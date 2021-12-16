Орлов удивился отсутствию портрета Дзюбы в академии «Спартака»

Петербургский журналист и комментатор Геннадий Орлов возмутился отсутствием портрета нападающего Артема Дзюбы в академии московского «Спартака».

Орлов считает, что академии «Спартака» следует пересмотреть отношение к воспитаннику клуба Дзюбе, выступающему за петербургский «Зенит». В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» комментатор удивился отсутствию портрета лучшего бомбардира в истории РПЛ в столичной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва.

«Я когда-то был в Сокольниках, где находится академия "Спартака", и там висит большой портрет капитана сборной СССР Игоря Нетто. А Дзюба — воспитанник "Спартака", был капитаном сборной России. Там его портрета нет. Почему школа не гордится Дзюбой? Он же выходец из этой школы. Вот где парадокс. Ну ценить же надо своих учеников», — подчеркнул Орлов.

До 2015 года Дзюба являлся игроком «Спартака». Форвард неоднократно был арендован другим клубам, выступающим в чемпионате России. После завершения контракта со «Спартаком» Дзюба на правах свободного агента перешел в «Зенит». В составе петербургского клуба нападающий четырежды становился обладателем Суперкубка России и трижды выигрывал золото РПЛ.