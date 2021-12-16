Кедми рассказал о преимуществе, которое России даст ракета «Циркон»

Новейшая российская гиперзвуковая ракета «Циркон», помимо высокой точности и повышенной маневренности, еще и развивает скорость до 9 Махов, то есть более десяти тысяч километров в час. Ни у одной страны в мире нет средств, для перехвата подобных объектов.

Об этом в беседе с информагентством «Народные Новости» рассказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, комментируя сообщение Минобороны РФ об очередных успешных испытаниях «Циркона».

Как заявили в военном ведомстве, ракета была пущена с борта фрегата «Адмирал Горшков», находящегося в акватории Белого моря, и успешно поразила береговую мишень, размещенную в Архангельской области на полигоне Чижа. Полет ракеты полностью соответствовал заявленным характеристикам, подчеркнули в Минобороны.

Комментируя эту информацию, Яков Кедми выразил уверенность в том, что ни одна армия мира не обладает средствами для обнаружения и перехвата новейшей российской ракеты «Циркон», которую при необходимости можно оснастить ядерным боевым блоком.

Подобное маневренное и высокоточное оружие, развивающее к тому же скорость до 9 чисел Маха, является огромным преимуществом для российского флота, уверен военный эксперт.

Prt Scr youtube.com / Россия 24

«Это дает российскому флоту огромное преимущество для нейтрализации флота противника. Неважно какого: американского, британского или еще какого-то. В США планируется поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты на надводные корабли в 2025 году, если все пройдет отлично — первых испытаний еще не было. На подводные средства — в 2028 году», — напомнил Кедми.

А в России ракета «Циркон», согласно плану, будет принята на вооружение уже в 2022 году. Сейчас для складирования «Цирконов» оборудуется специальное помещение.

К тому же, добавил эксперт, у России уже есть подлодки типа «Ясень», вооруженные гиперзвуковыми ракетами, которые способны не только нейтрализовать флот США, в том числе и авианосцы, но и по сухопутным объектам, если возникнет такая необходимость.

«Подводная лодка с "Цирконами" на борту может спокойно поражать цели на берегу благодаря радиусу действия. Цели на берегу — это порты. Если посмотреть на карту Европы или США, отмерить 1000 км от берега, можно сказать, что все города [попавшие в этот радиус] являются целью для ракеты "Циркон" с ядерной или неядерной боеголовкой», — добавил Кедми.

Федеральное агентство новостей /

Пока, по словам политолога, российские военные не разглашали планов оснастить ракеты «Циркон» ядерными боеголовками, но с технической точки зрения это может быть сделано, и тогда радиус действия ракеты серьезно увеличится.

«Радиус поражения ракеты 1000–1500 км, но, если на нее поставить ядерную боеголовку, радиус резко увеличивается. Для сравнения можно посмотреть на ракеты "Калибр" или "Томагавк". Так, с обычными боеголовками их радиус действия 1500 км, а с ядерным блоком — 2500 км. То есть можно предположить, что при необходимости, не составит проблем поставить ядерную боеголовку и на ракету "Циркон"», — заключил Кедми.

По его словам, ракеты «Циркон» представляют собой очень эффективное и мощное оружие, которое станет серьезной угрозой для флотов и наземных целей потенциальных противников Москвы. А в перспективе Россия может создать платформы для запуска этих ракет с воздуха и с суши.