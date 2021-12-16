Мундеп Алла Бредец: ответственность за сброс снега и наледи с крыш лежит на плечах УК

Ответственность за своевременный сброс снега и наледи с крыш лежит на управляющих компаниях, заявила депутат муниципального образования «Округ Петровский» шестого созыва Алла Бредец.

В студии медиацентра «Патриот» прошла пресс-конференция, посвященная борьбе с падающими на петербуржцев глыбами льда. Бредец, которая также является экспертом по капитальному ремонту, выступила в качестве спикера и объяснила, кто должен компенсировать материальный ущерб в таких случаях.

«Ответственность за своевременный сброс снега и наледи, за обеспечение безопасности, конечно, лежит на плечах УК», — пояснила она.

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Рассуждая о летальных исходах, мундеп подчеркнула что нет такой цены, которая могла бы быть возмещена в денежном эквиваленте.

За текущую неделю несколько жителей Северной столицы получили серьезные травмы из-за обрушения льда с крыш. Городская администрация во главе с губернатором Александром Бегловым не придает значения таким инцидентам и продолжает отчитываться о проделанных работах, однако многочисленные жалобы петербуржцев на заваленные снегом крыши продолжают появляться в социальных сетях.