Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный бизнесменом Евгением Пригожиным, приступил к изучению дела 30-летнего марокканца Виссама Эль-Ямни, который погиб после ареста полицией во французском городе Клермон-Ферран.

Инцидент произошел в ночь с 31 декабря 2011 года на 1 января 2012 года, когда мужчина был задержан за бросание камней в полицейскую машину. После ареста он потерял сознание и впал в кому, а 9 января 2012 года умер в больнице, передает ФАН.

Правоохранительные органы начали покрывать двух полицейских, участвовавших в аресте, с самого начала расследования. По словам судебных экспертов, Эль-Ямни умер от сердечного приступа, якобы вызванного употреблением алкоголя. Эту версию отвергли родственники погибшего, отметив, что молодой человек с отличным здоровьем не мог получить сердечный приступ через несколько минут после ареста. По их мнению, марокканец погиб от избиений правоохранителями, сообщает ФБР.

Семья убитого обращает внимание, что следствием были проигнорированы невыгодные для версии полиции отчеты экспертов. В том числе, правоохранители заявили, что травмы, обнаруженные на теле, Эль-Ямни получил еще до ареста. В конечном счете, предъявленные офицерам обвинения были быстро сняты в 2014 году.

Правозащитники ФБР выступили с осуждением действий французской полиции и попыток суда замять расследование. Фонд призывает местные правоохранительные органы повторно провести тщательное расследование смерти мужчины с учетом всех имеющихся улик в виде отчетов независимых экспертов и показаний свидетелей.