Санкции США против Белоруссии рассорили президента и премьер-министра Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа и глава местного правительства Ингрида Шимоните устроили публичную перепалку. Поводом послужили санкции США против Белоруссии и несостоявшиеся на их фоне отставки двух профильных министров.

Напомним, с 8 декабря Запад усилил экономическое давление на Белоруссию и компанию «Беларуськалий». В связи с этим транзит грузов через Литву должен был прекратиться. Однако «Литовские железные дороги» (ЛЖД) и представители порта в городе Клайпеда заявили, что продолжат сотрудничать с калийным предприятием минимум до января. Мол, перевозки на декабрь уже оплачены.

Не сумев повлиять на ситуацию, заявления на увольнение друг за другом написали сначала министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, а после и глава Минтранса Мариус Скуодис. Науседа призвал отпустить чиновников «на вольные хлеба», не дожидаясь решения премьер-министра. Шимоните в свою очередь уговорила подчиненных отозвать заявления и продолжить работу.

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Накануне борьба за политическое влияние в Литве вышла на новый уровень. Оскорбленный таким положением дел президент публично обвинил правительство в двойных стандартах.

«Я помню, что когда правящая коалиция была в оппозиции, она устанавливала довольно высокие стандарты для министров, которые работали в то время, а сейчас эти стандарты снизились до довольно низкого уровня. Почему они относятся к себе не так, как тогда?» – сказал литовский лидер.

Глава правительства в ответ тоже обвинила Науседу в лицемерии. По ее словам, это выражается в двояком отношении к американским санкциям против Минска.

Еще в июне администрация президента Литвы была в числе противников антибелорусских санкций, напомнили в издании DELFI.

«Поскольку я слышала здесь замечания о фарисействе и некоторой двуличности и двойных стандартах, было бы хорошо это применять и к себе», – посоветовала Ингрида Шимоните.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин назвал Литву «расходным материалом» в большой геополитической игре США.