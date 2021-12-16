Захарова упрекнула Литву за намерение запретить транзит товаров из Белоруссии

Москва не оставит без внимания ситуацию с возможным запретом перевозки грузов из Белоруссии через Литву. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона крайне обеспокоена намерением Вильнюса заблокировать транзит товаров из соседней республики. Подобный путь является тупиковым, поскольку может негативно отразиться на экономике и качестве жизни населения Калининградской области, объяснила дипломат.

«Разумеется, вышеназванные ограничительные меры в случае принятия не останутся без внимания со стороны России», — подчеркнула Захарова.

Как стало известно ранее, министерство транспорта и коммуникаций Литвы разработало законопроект о запрете перевозки грузов из Белоруссии. В нем предлагается наложить санкции на импортируемую из республики продукцию.