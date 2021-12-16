Губернатор ЯНАО Артюхов: в 2022 году перелеты для детей на курорты будут бесплатными

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о планах на будущий год касательно отправки детей на курорты.

Глава региона ответил на вопрос одного из местных жителей, который отметил, что добираться поездом в детские лагеря за пределами Тюмени действительно проблематично. По словам Артюхова, решение этой проблемы было найдено.

«Со следующего года договорились сделать отдельные самолеты — больше ста рейсов. Планируем более семи тысяч детей вывезти на море — это бесплатные путевки для родителей», — приводит слова Артюхова "Ямал медиа".

Вместе с тем губернатор добавил, что подобных показателей раньше не было. Рейсы будут организованы по принципу «туда и обратно». Родители смогут самостоятельно выбрать удобное время, резюмировал Дмитрий Артюхов.