Путин: Россия и Монголия приняли декларацию двустороннего сотрудничества

Россия и Улан-Батор приняли декларацию двустороннего сотрудничества. Соответствующее заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам главы российского государства, саммит с лидером Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом прошел в позитивном ключе. Путин подчеркнул, что декларация содержит в себе четкие ориентиры усиления совместной деятельности.

«Сегодняшние переговоры прошли в деловом и конструктивном ключе», — уточнил российский лидер.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсухом 16 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.