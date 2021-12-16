Чувство усталости после еды может возникать из-за дисбаланса гормонов и анемии

Появление сонливости после приема пищи вполне нормально, однако такая реакция не должна длиться долго. Диетолог Мелисса Прист рассказала, что чувство усталости после еды может возникать из-за проблем со здоровьем.

По специалиста, употребление определенных продуктов может привести к дисбалансу гормонов. Этому обычно способствует пища, к которой относятся белое мясо, молоко, хлеб, шоколад, арахис, сыр чеддер. В такой еде содержится триптофан, который стимулирует выработку серотонина и мелатонина, передает Al Jazeera.

Кроме того, усталость после приема пищи может возникать из-за болезни. Для того чтобы подтвердить диагноз, следует обратиться к врачу и пройти обследование, которое подтвердит проблемы со здоровьем. Таким образом, у человека может выявиться анемия, гормональный дисбаланс, чувствительность к инсулину или расстройство неизвестного происхождения.