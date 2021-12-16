Замглавы центра Гамалеи назвал риск распространения омикрон-штамма в России высоким

Вероятность распространения штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» в России очень высока, предупредил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

Согласно сообщениям из других стран, на омикрон-штамм уже приходится до 40% случаев. По словам Логунова, в настоящий момент люди живут в напряженный эпидемиологический период.

«Напряженность не спадает и нужно принимать законы, которые будут обеспечивать безопасность наших граждан», — подчеркнул специалист в эфире телеканала «Россия-24».

Многие эксперты сходятся во мнении, что омикрон-штамм может быть специально искусственно создан «суперослабленным». В цепочке ДНК южноафриканского штамма прослеживаются наборы мутаций, характерных для других штаммов.