Футболист Дмитрий Тарасов запел ради жены

Российский футболист Дмитрий Тарасов записал романтический трек под названием «Мне тебя мало». Музыкальная композиция посвящена его супруге, модели Анастасии Костенко.

Тарасов поразил поклонников неожиданной сменой деятельности. Пользователи Сети раскритиковали спортсмена, который когда-то не одобрял музыкальную карьеру бывшей жены Ольги Бузовой.

«Как в футбол играл, так и поет»; «Зачем? Для чего?»; «Меня вырвало», — написали фолловеры в комментариях к клипу на YouTube-канале.

Летом этого года футболист сообщил об уходе из профессионального спорта. Данное решение он объяснил рождением четвертого ребенка. Многодетный отец занимается воспитанием детей не только от модели Костенко, но и от предыдущего брака.