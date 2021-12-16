Россия готова отказаться от европейского комбикорма

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что Россия может ограничить поставки некачественного комбикорма из стран Европейского союза (ЕС). Об этом сообщило издание Readovka в cвоем Telegram-канале.

«У нас сегодня достаточно оснований для того, чтобы все страны Евросоюза закрыть по одной простой причине – недостаток государственного контроля, который выражается в необеспечении тех показателей, которые они должны обеспечить», — заявил Данкверт.

По словам главы Россельхознадзора, Россия, напротив, заинтересована экономическом партнерстве.

«Мы готовы работать с любой компанией, с любым компетентным органом», — добавил он.

Ранее стало известно о завершении процесса утилизации 4,3 миллиона зараженных кур в Тюмени. Оперативный штаб уточнил, что мероприятия по дезинфекции продлятся до конца 2021 года. Восстановление работы Боровской птицефабрики начнется после снятия карантина.