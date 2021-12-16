Рашкин и компания. Коммунисты устроили потасовку в Госдуме из-за QR-кодов

Обсуждение резонансного законопроекта о введении в общественных местах QR-кодов началось «не с той ноги». Депутаты Госдумы, собравшиеся 16 декабря специально для рассмотрения инициативы, были вынуждены ненадолго отложить заседание из-за «спектакля» народных избранников из КПРФ.

Коммунисты с присущей им прямотой решили высказаться по поводу обсуждаемого закона и продемонстрировать коллегам свое отношение к «QR-кодизации». Находящийся под следствием Валерий Рашкин, а также его соратники Сергей Обухов и Денис Парфенов встали со своих мест и развернули плакат с надписью: «КПРФ против QR-фашизма».

Простояла «красная троица» недолго. Почти сразу на месте стихийного пикета оказались парламентарии от «Единой России», которые попытались образумить коллег и вернуть их за рабочие места.

Когда стало ясно, что уговоры ни к чему не приведут, в ситуацию пришлось включиться председателю Госдумы Вячеславу Володину. Он напомнил коммунистам, что бюджетные средства, за счет которых кормятся «митингующие», не должны идти на изготовление плакатов и верстку «фашистских» лозунгов.

«Мы еще даже рассматривать вопрос не начали, вы уже начинаете обвешиваться [плакатами]. <…> Коллеги, с себя начинайте — федеральные министры, получающие заработную плату. Народ финансирует плакаты по полмиллиона что ли? Сюда может прийти масса людей, чтобы этим заниматься. У нас ровно так в 1991 году страну развалили. И в 1917 так же», — напомнил Ваолодин.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Подопечным Геннадия Зюганова председатель Госдумы посоветовал «не портить мебель» и выражать свою позицию в рамках установленного регламента выступлений.

Через несколько часов стало известно, что закон о введении QR-кодов в общественных местах приняли в первом чтении. Инициативу поддержали 329 депутатов, против высказались 87. Вячеслав Володин сообщил, что документ направят в «месячную рассылку в регионы», а правительство в это время будет рассматривать все ранее предложенные поправки.