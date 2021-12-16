Последствия деятельности Киева, стремящегося противостоять работе российского газопровода «Северный поток – 2», будут плачевными. Об этом рассказал политолог Михаил Погребинский.

По словам Погребинского, Украина стремится раскрутить в ЛДНР полномасштабное военное противостояние для того, чтобы России тоже пришлось в него вступить. Таким образом киевские власти хотят выставить Москву агрессором в глазах Запада, уверен он. Об этом политолог рассказал в ходе беседы с изданием «Украина.ру».

Однако, по мнению эксперта, подобные действия могут принести Киеву весьма неприятные последствия такие, как, например, как потеря энергоресурсов. Такой исход приведет Украину к страшной развязке, подчеркнул Погребинский.

«Что касается украинской игры, эта игра – провокация для того, чтобы заставить Россию жестко ответить. А жесткий ответ будет последним шансом зарубить сертификацию "Северного потока – 2". Но поскольку они исключительные идиоты и не в состоянии думать хотя бы на месяц вперед, я уже не говорю про три-четыре месяца, когда в феврале будет негде взять газ», — раскрыл он украинцам глаза на последствия их попыток сорвать сертификацию «СП-2».

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский хотел бы использовать ситуацию вокруг «Северного потока — 2», чтобы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции по итогам встреч в Брюсселе.