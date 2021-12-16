Госдума приняла в I чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, который регулирует доступ в общественные места по COVID-сертификату с QR-кодом.

В Кабмине пояснили, что поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагают посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли совершеннолетними по предъявлению QR-кода о прививке, либо документа, который подтверждает, что человек переболел коронавирусной инфекцией. Кроме того, допуск может осуществляться по медицинскому отводу от вакцинации. Данная мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Согласно документу, норма будет действовать до 1 июня 2022 года. Также до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Однако после этой даты такая возможность будет только у россиян с медотводом.