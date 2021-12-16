Политолог Клюге счел нереалистичным отключение России от платежной системы SWIFT

Сценарий отключения России от платежной системы SWIFT не представляется возможным, считает немецкий политолог Янис Клюге.

В ходе интервью для N-TV эксперт заявил, что ограничение доступа РФ к системе является нереалистичным вариантом. Европа слишком зависима от Москвы в экономическом плане, пояснил он.

По словам Клюге, однажды подобная мера была использована против Ирана. Однако Россия намного сильнее вплетена в мировую экономику, и отключение страны от SWIFT нанесет мощный удар по международной торговле, предположил политолог.

«Я сомневаюсь в том, что немецкие или же иные европейские предприятия попробуют расширить санкции, поскольку это может привести и к другим последствиям. Такой сценарий представляется просто невозможным ещё и в свете энергетической зависимости от России», — на пальцах объяснил, чем обернется отключение России от SWIFT для Европы, Клюге.

Эксперт отметил, что обрушение торговли с РФ серьезно отразится на Германии, которая имеет прочные экономические связи с Москвой.

Как стало известно ранее, бывший замсоветника главы Минобороны США Ян Бжезинский предложил отключить Россию от платежной системы. По его словам, соответствующие действия могли бы быть осуществлены в рамках комплексного подхода по «сдерживанию» РФ.