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Политолог Клюге счел нереалистичным отключение России от платежной системы SWIFT

Политика
Политолог Клюге счел нереалистичным отключение России от платежной системы SWIFT

Сценарий отключения России от платежной системы SWIFT не представляется возможным, считает немецкий политолог Янис Клюге.

В ходе интервью для N-TV эксперт заявил, что ограничение доступа РФ к системе является нереалистичным вариантом. Европа слишком зависима от Москвы в экономическом плане, пояснил он.

По словам Клюге, однажды подобная мера была использована против Ирана. Однако Россия намного сильнее вплетена в мировую экономику, и отключение страны от SWIFT нанесет мощный удар по международной торговле, предположил политолог.

«Я сомневаюсь в том, что немецкие или же иные европейские предприятия попробуют расширить санкции, поскольку это может привести и к другим последствиям. Такой сценарий представляется просто невозможным ещё и в свете энергетической зависимости от России», — на пальцах объяснил, чем обернется отключение России от SWIFT для Европы, Клюге.

Эксперт отметил, что обрушение торговли с РФ серьезно отразится на Германии, которая имеет прочные экономические связи с Москвой.

Как стало известно ранее, бывший замсоветника главы Минобороны США Ян Бжезинский предложил отключить Россию от платежной системы. По его словам, соответствующие действия могли бы быть осуществлены в рамках комплексного подхода по «сдерживанию» РФ.

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