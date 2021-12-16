Четыре российских туриста пострадали в ДТП с автобусом в Египте

Четверо граждан России стали участниками аварии с автобусом на египетском курорте в Шарм-эш-Шейхе, сообщили в посольстве РФ.

Инцидент произошел утром 16 декабря. Транспорт, перевозивший российских туристов попал в ДТП, в результате которого четыре человека получили травмы легкой и средней степени тяжести и были оперативно доставлены в местную больницу.

Консульский отдел Посольства РФ в Каире следит за ситуацией и оказывает содействие пострадавшим в результате аварии. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.