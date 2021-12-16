Украина вооружилась надувными танками

Украинский предприниматель Назар Дибров организовал выставку надувной военной техники в центре Киева. Рядом с тремя «танками» и «артиллерией» он также разместил плакат с надписью: «Я надул танки, а военные надули меня». На такой отчаянный шаг бизнесмен пошел после того, как ВС Украины отказалась принимать муляжи «на вооружение», сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

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Дибров изготовил необходимые макеты, потратив 1,2 миллиона гривен (чуть больше трех миллионов рублей) собственных средств, однако военные просто разорвали контракт, так как их не устроил нереалистичный внешний вид резиновых танков.

«Я выиграл тендер, под заказ пошили, а заказчик не принял товар. Сказали, что непохоже», — пожаловался Дибров.

По словам предпринимателя, эти танки больше никому не нужны, и он не знает, что с ними теперь делать.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать сообщение о возможных поставках американского вооружения на Украину.