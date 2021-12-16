Руй Витория может занять пост главного тренера «Фламенго»

Бразильский «Фламенго» может заключить контракт с португальским тренером Руем Виторией, который завершил работу в московском «Спартаке».

Руководство одного из самых титулованных клубов Бразилии, «Фламенго», рассматривает Виторию в качестве основного кандидата на пост главного тренера, передает Gazeta Esportiva. Согласно данным источника, на пост тренера команды также претендуют соотечественники португальского специалиста Витор Перейра и Карлуш Карвальял. Витория информацию об интересе со стороны клуба из Рио-де-Жанейро пока не комментировал.

В минувшем сезоне чемпионата Бразилии по футболу «Фламенго» завоевал серебряные медали. Победителем турнира стал «Атлетико Минейро», за который выступает бывший форвард петербургского «Зенита» Халк.