Пассажиры рассказали о столкновении самолета с поливальной машиной в Шереметьево

Очевидцы столкновения самолета с машиной для полива в московском аэропорту Шереметьево рассказали о произошедшем инциденте.

Их самолет отогнали на парковку, а им сказали выходить и возвращаться в аэропорт. Также персонал самолета предупредил их, что лайнер, на котором они собирались вылетать из аэропорта, могут заменить, пишет телеканал «360».

«Самолет начали поливать специальной жидкостью от замерзания, а он начал двигаться вперед. Правое крыло зацепило машину, которая нас поливала, и опрокинуло ее. После приехали пожарная, скорая. А дальше мы не видели — нам отключили камеры», — описал события очевидец.

Одна из пассажирок рассказала, что видела в будке поливальной машины человека. Другая отметила, что с крылом самолета на первый взгляд все хорошо и машину толкнули не очень сильно.