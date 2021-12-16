Шугалей объяснил, почему новый бунт в Триполи уничтожил перспективы всеобщих выборов в Ливии

Попытка государственного переворота, начатая в Триполи в ночь на 16 декабря, лишила ливийцев шансов на решение застарелого конфликта мирным путем и уничтожило шансы на успешное проведение всеобщих выборов 24 декабря. Об этом российский социолог Максим Шугалей заявил в своем канале Telegram.

Минувшей ночью Ливия оказалась на грани очередного витка вооруженного противостояния: боевики захватили штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ), здание министерства обороны, почту и несколько других правительственных зданий. Местные источники сообщают, что вооруженные группировки перебрасывают подкрепления к границам Триполи, ситуация в городе очень напряженная.

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За попыткой государственного переворота стоит бывший депутат Всеобщего национального конгресса, лидер бандформирования «Ас-Сумуд» Салах Бади, который находится в международном розыске по обвинениям в терроризме. В ходе экстренной ночной встречи с главарями группировок в Триполи Бади заявил, что Ливия «не пойдет на поводу» у иностранных сил и не будет продолжать «фарс с выборами». Мисуратский полевой командир подчеркнул, что «революция 17 февраля не завершилась».

«Правительство (национального единства) уже поздно защищать, — считает Шугалей. — Эти органы полностью утратили контроль над ситуацией, которую сами же и создали».

По словам социолога, то, что случилось в Триполи, «было не только предсказуемым, но в каком-то смысле неизбежным»: о подобном развитии событий глава ФЗНЦ предупреждал еще несколько дней назад. Вооруженные группировки и коррумпированные ливийские политики, многие из которых получили свои должности в ПНЕ в результате подковерных интриг, не захотят расстаться с властью, — а именно это должно было произойти после всеобщих выборов, которые назначены на 24 декабря.

«Повторяется афганский сценарий, где США сначала взрастили группировки моджахедов, а потом десятилетия боролись с их последователями – «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) и другими террористическими организациями. Теперь многострадальная Ливия. И тот же самый сценарий. Потворство боевикам, использование их в своих целях — а в результате хаос, смерть и разрушения», — указал Шугалей.

Ситуация в Ливии начала деградировать сразу после назначения спецпосланником ООН по ливийскому урегулированию американки Стефани Уильямс, напомнил социолог, — до того, как она сменила своего предшественника Яна Кубиша, страна находилась на пути достижения мира.

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Таким образом нездоровые амбиции ряда ливийских лидеров и попустительство со стороны ООН, которая подорвала доверие к себе, провалив миссию по урегулированию, привели Ливию к новому витку эскалации.

«У ливийцев опять отняли шанс на решение давнего конфликта мирным путем. Теперь вернуться к выборам практически невозможно», — резюмировал глава ФЗНЦ, прогноз которого по судьбе выборов оказался пророческим.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации