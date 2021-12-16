Руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в очередной раз смог точно предсказать развитие ситуации в стране с неспокойной обстановкой. Как и прогнозировал социолог, в Ливии начался новый хаос всего за неделю до назначенных выборов.

Накануне боевики захватили штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ) в Триполи, а также еще ряд государственных учреждений, включая оборонное ведомство. Контроль над объектами теперь имеют группировки, которые откликнулись на призыв лидера бандформирования «Ас-Сумуд» Салаха Бади.

В ночь на 16 декабря Бади заявил, что переворот нужен для того, чтобы спасти страну от неправильного курса — Ливия не должна идти на поводу у иностранных сил, которые организовывают выборы исключительно для победы определенных кандидатов. По мнению главаря «Ас-Сумуд», без конституции и верховенства права не может быть никакого плебисцита.

Именно об этом ранее в своем Telegram-канале говорил глава ФЗНЦ Максим Шугалей.

«Выборов не будет. Под любым удобным предлогом будут перенесены сроки проведения выборов сначала на пару месяцев, а затем на год», — писал он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Основную роль в новом хаосе в североафриканской стране играет специальный посланник ООН по Ливии Стефани Уильямс, которую Шугалей называл «посланником войны».

«Она «продавала» места в ЛФПД. Из 75 делегатов Форума, благодаря коррумпированности Уильямс, 45 человек оказались связанными с «Братьями-мусульманами» (запрещены в РФ), а те патриоты Ливии, которые не пошли на подкуп, остались на Форуме в меньшинстве и практически потеряли право голоса», — указывает Шугалей.

Стефани Уильямс не заинтересована в том, чтобы в Ливии воцарился мир. Именно поэтому она без зазрения совести закрывала глаза на неоднократную переброску Турцией наемников на запад североафриканского государства. В том числе из Афганистана.

«Перенос выборов является показателем полной беспомощности ООН как миротворческой организации», —подчеркивает социолог.

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Стоит заметить, что переброску афганских наемников Максим Шугалей также смог предсказать. Ранее он писал, что Турция и США не заинтересованы в уничтожении террористов «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) и «Исламского государства»1 (ИГ1, террористическая организация, запрещенная в РФ) в южноазиатской стране.

Прогнозы главы ФЗНЦ сбываются не только в международной политике. Шугалей успешно предсказывает и события в России. Так, в ноябре социолог говорил о неизбежном снежном коллапсе в Санкт-Петербурге из-за провальной политики губернатора Александра Беглова.

Градоначальник уверено говорил о готовности города к непогоде, однако уже несколько недель второй по величине город России сталкивается с горами снега, нечищеными дорогами и тротуарами.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации