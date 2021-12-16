Руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в очередной раз смог точно предсказать развитие ситуации в стране с неспокойной обстановкой. Как и прогнозировал социолог, в Ливии начался новый хаос всего за неделю до назначенных выборов.
Накануне боевики захватили штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ) в Триполи, а также еще ряд государственных учреждений, включая оборонное ведомство. Контроль над объектами теперь имеют группировки, которые откликнулись на призыв лидера бандформирования «Ас-Сумуд» Салаха Бади.
В ночь на 16 декабря Бади заявил, что переворот нужен для того, чтобы спасти страну от неправильного курса — Ливия не должна идти на поводу у иностранных сил, которые организовывают выборы исключительно для победы определенных кандидатов. По мнению главаря «Ас-Сумуд», без конституции и верховенства права не может быть никакого плебисцита.
Именно об этом ранее в своем Telegram-канале говорил глава ФЗНЦ Максим Шугалей.
«Выборов не будет. Под любым удобным предлогом будут перенесены сроки проведения выборов сначала на пару месяцев, а затем на год», — писал он.
Основную роль в новом хаосе в североафриканской стране играет специальный посланник ООН по Ливии Стефани Уильямс, которую Шугалей называл «посланником войны».
«Она «продавала» места в ЛФПД. Из 75 делегатов Форума, благодаря коррумпированности Уильямс, 45 человек оказались связанными с «Братьями-мусульманами» (запрещены в РФ), а те патриоты Ливии, которые не пошли на подкуп, остались на Форуме в меньшинстве и практически потеряли право голоса», — указывает Шугалей.
Стефани Уильямс не заинтересована в том, чтобы в Ливии воцарился мир. Именно поэтому она без зазрения совести закрывала глаза на неоднократную переброску Турцией наемников на запад североафриканского государства. В том числе из Афганистана.
«Перенос выборов является показателем полной беспомощности ООН как миротворческой организации», —подчеркивает социолог.
Стоит заметить, что переброску афганских наемников Максим Шугалей также смог предсказать. Ранее он писал, что Турция и США не заинтересованы в уничтожении террористов «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) и «Исламского государства»1 (ИГ1, террористическая организация, запрещенная в РФ) в южноазиатской стране.
Прогнозы главы ФЗНЦ сбываются не только в международной политике. Шугалей успешно предсказывает и события в России. Так, в ноябре социолог говорил о неизбежном снежном коллапсе в Санкт-Петербурге из-за провальной политики губернатора Александра Беглова.
Градоначальник уверено говорил о готовности города к непогоде, однако уже несколько недель второй по величине город России сталкивается с горами снега, нечищеными дорогами и тротуарами.
1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации