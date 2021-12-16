«Начало большой провокации». Как Запад планирует сорвать открытие зимней Олимпиады в Пекине

Впервые за почти два десятка лет немецкий военный корабль вошел в акваторию Южно-Китайского моря. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Минобороны ФРГ. Речь о фрегате «Бавария», который еще в начале августа отправился из Германии в семимесячное плавание по Индо-Тихоокеанскому региону, чтобы продемонстрировать протест Берлина против «территориальных амбиций» Пекина.

Как заверили в немецком оборонном ведомстве, линкор с морскими пушками, зенитной артиллерией и противокорабельными ракетами на борту направляется в Сингапур. Боевой фрегат будет следовать строго по торговому маршруту, не нарушая китайских границ.

German frigate "Bayern" dispatched Aug 2 to #IndoPacific, to sail through #SouthChinaSea (1st time in almost 2 decades) and visit Singapore, ROK & Australia. Germany amongst the 1st nations to issue Indo Pacific strategy. Via @SCMPNews https://t.co/iPMgoxrbhC pic.twitter.com/A2Zuzeogt9 — South China Sea Connect (@Scs_Connect) August 3, 2021

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал заход «Баварии» в Южно-Китайском море началом большой провокации Запада, идейным вдохновителем которой являются США. Их главная цель — сорвать открытие Зимних Олимпийских игр в Пекине, намеченное на 4 февраля 2022 года.

«Будут сдабривать обильно хорошей антикитайской риторикой. Как мы наблюдаем, уже спланирована целая линейка разбитых по датам информационных вбросов, которые будут отрабатываться как западным политическим истеблишментом, так и западными СМИ. Первый из них — это был публичный отказ США и призыв союзников отказаться от дипломатических миссий в Пекин во время Олимпиады», – рассказал политолог.

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В разговоре с «Политикой сегодня» военный эксперт предсказал, как будут развиваться события в ближайшие полтора месяца. Сначала в акваторию будут заходить корабли НАТО, затем присоединятся союзники Вашингтона в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) — в первую очередь Япония, а после сами американцы.

Они будут создавать «нервирующую обстановку» вокруг Тайваня, курсировать в опасной близости с китайской границей и, быть может, даже произведут несколько выстрелов под прикрытием учений.

«Все направлено к одному дню. К медийному срыву старта Олимпиады. Они обозначают присутствие, они будут нагнетать это до начала февраля. Может произойти военная провокация, которая в день открытия Олимпиады или в день, предшествующий Олимпиаде, сорвет по сути весь пафосный настрой Китая, который собирается выйти на лидирующее место в мире по информационной повестке. Все будут смотреть открытие Олимпиады, а тут какое-нибудь резкое военное обострение. То есть они тем самым перехватывают повестку», – подчеркнул Михайлов.

Политолог также не исключил, что провокация в преддверии Олимпиады будет совершена у российский границ вблизи Крыма или на юго-востоке Украины — в Донбассе.