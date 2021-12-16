«Язык без костей». Сатановский высмеял желание Польши возродить Речь Посполитую за счет РФ

Политолог Евгений Сатановский резко раскритиковал призыв обозревателя Gazeta Polska Codziennie Бартоша Бартчака воссоздать былую мощь Речи Посполитой после распада России. По его словам, длительное пребывание Польши в этом государстве, вероятно, спровоцировало у нее «наследственное заболевание» в особо тяжелой форме.

Ранее Бартчак заявлял, что благодаря столкновению США и России в Восточной Европе у Варшавы появилась возможность вытеснить Москву из ее сфер влияния в Белоруссии и на Украине и создать собственную могущественную империю.

«Раз Польшу втянули в глобальный конфликт, нужно как следует в нем разобраться и извлечь из него пользу, поскольку географическое положение не позволит нам остаться в стороне», — рассуждает польский обозреватель.

wikipedia.org / Jan Matejko

По его мнению, во время конфликтов между большими государствами перед маленькими странами зачастую открываются новые перспективы. В частности, Варшава могла бы дождаться момента, когда Россия «утратит» свои позиции, и распространить власть на Минск и Киев.

«Польша находится на верном пути к восстановлению Первой Речи Посполитой в форме связей и сотрудничества, объединявшего входившие в нее народы. <…> Дело за нами, пора начать польское наступление», — резюмировал Бартчак.

Сатановский сыронизировал, что польский эксперт, вероятно, имел в виду то мощное государство, которое образовалось после Унии, объединившей Польшу и Литву. Однако он напомнил, что к концу XVIII века Речь Посполитая была разорена и ослаблена собственной шляхтой, после чего ее поделили между собой соседи.

«И ведь не в последний раз! Помнится, в ХХ веке Польша опять бесславно закончила свое существование, и если бы [руководитель СССР Иосиф] Сталин ее после войны восстановить не решил... Ничего поляков не учит. И ведь они не одни такие: рядом с ними и Литва с Украиной есть», — констатировал Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Политолог напомнил, что не так давно Литва разрушила дипломатические отношения с Китаем, открыв в Вильнюсе представительство Тайваня, а Киев заявил, что одна украинская дивизия способна разгромить всю венгерскую армию.

«Похоже, что пребывание в рамках одного государства в помянутой Речи Посполитой тяжело сказалось на психике руководства всех трех перечисленных бывших ее составных частей, спровоцировав у них наследственное заболевание, именуемое в просторечии "язык без костей" в особо тяжелой форме. Тяжело ж больные на всю голову люди, а тоже — странами управляют...» — резюмировал Сатановский.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в желании «разделить Европу» и выдвинул ей ультиматум по поводу ее дальнейших взаимоотношений с европейскими странами.