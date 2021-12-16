Ясновидящая Ванга и монах Авель сочли 2024 год судьбоносным для России

Многие пророки и ясновидящие предсказывали, что 2024 год станет судьбоносным для России. Согласно древним посланиям, стране уготована ключевая роль в жизни всего мирового сообщества.

Пророчества о России не могут быть случайностью, поскольку их количество очень велико. Их оставляли предсказатели, которые проживали в разные исторические периоды во всех уголках планеты. Немаловажно, что в большей части посланий о русском мире фигурирует 2024 год.

Например, православный монах Авель оставил после себя роковое пророчество, в котором говорится, что в 5263 году на российский престол вновь взойдет царь. На первый взгляд указанная дата не имеет ничего общего с реальностью. Однако если не брать во внимание время после библейского сотворения мира, а отсчитывать от рождества Христова, то началом нового периода для РФ станет 2024 год.

Такая же «точка отсчета» упоминается и в пророчествах Ванги. Болгарская ясновидящая предсказала немало громких событий, которые впоследствии были реализованы тем или иным способом. Она считала, что в 2024 году Россия войдет в новую эпоху мира и благополучия.

Ранее сообщалось, что средневековый прорицатель Василий Немчин предсказал начало «малого конца света» в 2023 году. «Российский Нострадамус» связал эти события с глобальными климатическими изменениями.