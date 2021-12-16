«Спартак» под руководством Витории выигрывал в чемпионате России чаще, чем с Лаудрупом

Московский «Спартак», возглавляемый португальцем Руем Виторией, одержал больше побед в РПЛ, чем с датчанином Микаэлем Лаудрупом.

Пресс-служба «Спартака» накануне сообщила на официальном сайте об увольнении главного тренера Руя Витории его ассистентов. Португальский специалист с помощниками работали в клубе с мая 2021 года.

«Спартак» Витории выступал в РПЛ неудачно и занял девятое место по итогам первой части сезона. В 18 матчах чемпионата России по футболу красно-белые одержали всего шесть побед. Аналогичный показатель выигранных встреч был у исполнявших обязанности наставника «Спартака» Игоря Ледяхова и Дмитрия Гунько.

Датский тренер Микаэль Лаудруп, возглавивший многократных чемпионов России в 2008 году, одержал всего четыре победы в 14 матчах. Специалист, который был уволен руководством «Спартака» из-за неудовлетворительных результатов команды, выиграл с красно-белыми лишь 28,57% встреч РПЛ.