Тайшетский алюминиевый завод откроют 17 декабря после 15 лет строительства

Тайшетский алюминиевый завод, строительство которого затянулось почти на 15 лет, откроется 17 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации «Русал Братск».

На производстве алюминиевого завода задействуют свыше 1,1 тысячи человек, основная часть которых будет состоять из местных жителей. Предприятие оснащено электролизерами, которые способны производить три тонны алюминия в сутки, передает «ИрСити».

«При проектировании предприятия большое внимание уделялось вопросам экологии. Тайшетский завод будет оборудован современными системами сухой очистки газов, эффективность улавливания газов которых составляет более 98,5%», — говорится на сайте предприятия.

«Русал» является крупнейшим производителем алюминия в мире. В Иркутской области корпорация владеет заводами в Шелехове и Братске.