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Тайшетский алюминиевый завод откроют 17 декабря после 15 лет строительства

Общество
Тайшетский алюминиевый завод откроют 17 декабря после 15 лет строительства

Тайшетский алюминиевый завод, строительство которого затянулось почти на 15 лет, откроется 17 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации «Русал Братск».

На производстве алюминиевого завода задействуют свыше 1,1 тысячи человек, основная часть которых будет состоять из местных жителей. Предприятие оснащено электролизерами, которые способны производить три тонны алюминия в сутки, передает «ИрСити».

«При проектировании предприятия большое внимание уделялось вопросам экологии. Тайшетский завод будет оборудован современными системами сухой очистки газов, эффективность улавливания газов которых составляет более 98,5%», — говорится на сайте предприятия.

«Русал» является крупнейшим производителем алюминия в мире. В Иркутской области корпорация владеет заводами в Шелехове и Братске.

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