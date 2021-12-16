Саратовских коммунистов сравнили с насекомыми

Депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская сравнила коммунистов с насекомыми. Она обратилась к сторонникам КПРФ после того, как они во время заседания выступили с критикой в адрес политических оппонентов из «Единой России».

Чтобы пристыдить последователей идей Ленина, Литневская прочитала короткий стишок, автором которого является режиссер и актер Валентин Гафт:

«Муха бьется о стекло – рядышком окно открыто,

Или муху припекло, или после менингита.

Родилась она давно, еще в том, ХХ веке,

Но любимое г***о ищет в каждом человеке!».

После этого госпожа Литневская обратилась к коммунистам и попросила их «перестать быть мухами».

«Станьте, наконец, пчелами. И начните решать те проблемы, которые появились именно благодаря вам», — посоветовала депутат облдумы.

В местном парламенте Юлия Литневская представляет партию «Единая Россия».