Систему QR-кодов в Петербурге могут ввести в феврале 2022 года

Представители бизнес сферы обсуждают с властями Санкт-Петербурга варианты смягчения коронавирусных ограничений на новогодние праздники. Однако в то же время в городе наблюдается нестабильная обстановка с COVID-19.

Предварительные консультации прошли в рамках экспертных советов по общепиту и ретейлу. Соответствующие предложения в адрес вице-губернаторов Максима Соколова и Бориса Пиотровского будут отправлены 16 декабря.

По словам Пиотровского, власти готовы рассмотреть возможность еще одного переноса введения ограничений. Изначально предполагалось, что коды заработают в петербургских моллах с 1 декабря, а затем введение этой меры было отложено до 27 декабря.

Тем временем в Северной столице фиксируется нестабильная ситуация с коронавирусом. Так, 14 декабря город обогнал Москву по суточному числу заболевших. По данным на 16 декабря, в Петербурге выявлено 1992 новых пациента с COVID-19.

Губернатор Петербурга Александр Беглов спрогнозировал достижение коллективного иммунитета к коронавирусу в городе в начале 2022 года. Однако многие эксперты ставят под сомнение заявление градоначальника.