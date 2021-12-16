Голикова сообщила о 25 случаях заражения омикрон-штаммом в России

Количество случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в России достигло 25. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Новый вариант коронавируса впервые обнаружили в африканском регионе. Впоследствии штамму в качестве названия присвоили греческую букву «Омикрон».

«На сегодня он выявлен у 25 человек, в Москве, Московской области, городах Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону», — рассказала Голикова во время выступления в Госдуме.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 28 486 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболело более 10,1 млн человек.

Самым эффективным средством защиты от болезни по-прежнему остается прививка. Полный цикл вакцинации прошло уже 67 260 355 россиян. Уровень коллективного иммунитета достиг 55,7%.