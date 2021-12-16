Володин напомнил митингующим в ГД коммунистам об их заработке в полмиллиона рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов от КПРФ не нарушать регламент заседания протестом против введения QR-кодов. Коммунисты во время пленарного заседания, на котором рассматривался законопроект о дополнительных ограничениях из-за коронавируса, начали развешивать плакаты против инициативы.

«Убирайте плакаты, коллеги, не уподобляйтесь! В статусе федеральных министров начинаете тут концерт. Коллеги, вы с себя начните, законы начнете соблюдать или нет? Получаете по полмиллиона рублей ежемесячно, начинают концерт устраивать! У нас есть внутренняя самоорганизация — идите на улицу! Ваша работа не клеить плакаты, понимаете? Выразите свою позицию, но не портьте мебель здесь», — отчитал коммунистов Володин.

А депутат от «Единой России» Николай Брыкин посчитал, что в действиях коммунистов «есть признаки состава призыва к экстремизму» и предложил обратиться в правоохранительные органы.

После этого парламентарий попросил комиссию по регламенту зафиксировать «нарушения закона».

16 декабря Госдума в первом чтении одобрила законопроект о QR-кодах при посещении общественных мест. Ко второму чтению изменения планируют внести члены кабмина и правящая партия «Единая Россия».