Песков заявил о готовности Путина наладить контакт с Зеленским

Президент России Владимир Путин заинтересован в переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, контакты на высшем уровне должны происходить с четким пониманием сторон о перспективах диалога.

«Любой диалог должен быть: а — понятен, b — подготовлен, с — ориентирован на достижение конкретного результата», — сказал Песков в ходе беседы с журналистами.

Ранее стало известно, что Зеленский провел встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе диалога украинский лидер заявил, что готов к любому формату переговоров с Владимиром Путиным.