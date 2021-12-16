ВОЗ может официально признать российский «Спутник V» в начале 2022 года

Всемирная организация здравоохранения может одобрить российский препарат от коронавируса «Спутник V» уже в начале 2022 года.

Руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге отметил, что сфера здравоохранения должна быть вне политики. По его словам, признание «Спутника V» состоится уже в первом квартале 2022 года.

«Я разделяю оптимизм президента РФ Владимира Путина, что ВОЗ в ближайшее время включит «Спутник V» в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL), в октябре этого года соответствующие документы были подписаны РФПИ», — заявил он в интервью RT.

Первые данные об эффективности вакцины «Спутник V» к омикрон-штамму коронавируса появятся на следующей неделе. Такое заявление сделал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает телеканал «360».