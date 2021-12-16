Политолог Блохин: США невыгодно воссоединение русской части Украины с РФ

Если русскоязычная часть Украины войдет в состав России, то США потеряют один из главных рычагов давления на своего геополитического соперника. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Ранее член Конгресса США от Республиканской партии Мэтт Гетц признался, что он не против «воссоединения русской Украины с Россией». По его словам, даже если это произойдет, то едва ли отразится на жизни простых американских граждан.

«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», — заявил он в интервью Real America’s Voice, запись которого была опубликована на You-Tube канале политика, а затем удалена.

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Впрочем, в случае такого сценария санкции США в адрес России будут выглядеть абсолютно смехотворно из-за ее экономической независимости, убежден республиканец. Конгрессмен напомнил, что Москва значительно сократила свои активы в долларах, а значит ограничительные меры не возымеют должного эффекта.

По словам Блохина, с позицией республиканца вряд ли бы согласилась администрация США во главе с президентом Джо Байденом. Ведь на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным глава Белого дома уже пригрозил России «разрушительными» экономическими последствиями в случае ее «вторжения на Украину».

«Мнение Гетца — это мнение одного человека, которое мало кто разделяет. Можно сказать, что оно находится на периферии политического спектра в США и даже является маргинальным. Оно по сути не играет никакой роли. Власти США рассматривают Украину как рычаг и инструмент давления на Россию и, конечно, вряд ли согласятся с таким сценарием», — не сомневается политолог.

president.gov.ua / ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Ранее министры иностранных дел государств-членов G7 на встрече в Ливерпуле также сошлись во мнении, что дальнейшая «военная агрессия» против Киева «дорого» обойдется Москве. По сведениям агентства Bloomberg, в случае необходимости возможные издержки для РФ будут реализованы очень быстро.

Впрочем, о каких именно ограничениях идет речь, публично озвучено не было. Тем не менее собеседник «ПС» напомнил, что экономические санкции — это один из немногих механизмов, которые США и их союзники могут использовать против России.

«Помимо санкционного давления есть еще демонизация и военно-политическая активность вблизи наших границ. И все. Понятно, что против России они воевать не будут, потому что это чревато непредсказуемым результатом, поэтому в основном они используют санкционный механизм», — резюмировал Блохин.

Пресс-служба Западного военного округа /

В свою очередь профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT заявил, что в Вашингтоне извлекают выгоду из напряженной ситуации на востоке Украины, однако некоторые американские политики уже устали от затяжного конфликта.

«Возникает вопрос поставок вооружения, возможных конфликтов. Среди республиканцев есть такие люди, для которых все-таки важна определенная стабильность. <…> Трезвые люди понимают, что надо как-то останавливаться», — отметил Почта.

Незадолго до переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в западной прессе участились сообщения о «нападении на Украину», которое якобы «готовит» Россия. К примеру, агентство Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме утверждало, что «вторжение» планируется в январе 2022 года.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Кремль подобные обвинения опровергает. В частности, Путин напомнил, что о возможной атаке России на Украину говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось. Более того, на встрече с Байденом российский лидер указал, что именно НАТО предпринимает «опасные попытки» освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

В январе прошлого года на Украине провели электронную перепись населения, которая показала, что в стране проживает 37,3 млн граждан (без учета Донбасса и Крыма). При этом по итогам онлайн-голосования не было раскрыто, какую долю из них составляют русские.

По мнению советника Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Вячеслава Елагина, это было сделано намерено. Он напомнил, что после первой переписи населения 2001 года на Украине проживало более 8 млн русскоязычных граждан (17,2% населения). Однако местные эксперты озвучивали другие цифры — целых 18 млн человек (40%).