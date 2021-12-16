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Врачи оценили состояние мэра Ярославля Волкова как стабильно тяжелое

Общество
Врачи оценили состояние мэра Ярославля Волкова как стабильно тяжелое

Мэр Ярославля Владимир Волков доставлен в больницу из-за ухудшения самочувствия. Врачи провели диагностику и констатировали тяжелое состояние у градоначальника.

Глава города был экстренно госпитализирован в связи с плохим самочувствием. Он находится в стабильно тяжелом состоянии, отметил главный врач Ярославской областной больницы Александр Корнилов. В настоящее время Волков находится под постоянным наблюдением медиков.

«Пациент поступил в приемный покой Ярославской областной больницы сегодня. Сразу же ему были проведены лечебно-диагностические процедуры, сделано контрастное исследование», — уточнил он.

Ранее сообщалось о госпитализации вице-мэра Урая Геннадия Волошина из-за инсульта. Временно исполнять его обязанности будет директор городского управления капитального строительства Руслан Латыпов.

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