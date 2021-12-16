Украинским пограничникам разрешили стрелять в людей

С сегодняшнего дня украинские пограничники имеют право стрелять в людей и применять «спецсредства» для защиты своих соотечественников. Закон, вступивший в силу 16 декабря, был одобрен Верховной радой еще месяц назад, сообщает официальная парламентская газета «Голос Украины».

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) в зависимости от ситуации могут применять против нарушителей физическую силу и огнестрельное оружие. Также разрешается использовать наручники, спускать на людей собак и задействовать военную технику «в направлении территории граничащего государства».

Причин, по которым пограничники могут открыть огонь на поражение, несколько: вторжение на территорию страны представителя ВС другого государства, «сдерживание военной агрессии» и «прекращение вооруженных провокаций». Киев также разрешил сбивать беспилотники, если они покажутся вблизи государственных границ.

К тому же силовики могут потребовать владельцев любого транспорта совершить остановку и показать содержимое багажника. Полный осмотр автомобиля подразумевает изъятие «особо опасных предметов», которые «представляют опасность для жизни и здоровья людей».