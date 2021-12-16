Порошенко обратился к зрителям телеканала «Рада» и раскритиковал его финансирование

Экс-президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире телеканала «Рада» раскритиковал его финансирование.

Политик неожиданно ворвался в эфир, заявив, что телеканал мешает работе депутатов, а на его финансирование тратятся большие средства. Порошенко обратился к зрителям «Рады» и пообещал разобраться с этой ситуацией.

«Я бы хотел, чтобы все зрители телеканала "Рада" знали – сейчас незаконно потрачены деньги налогоплательщиков… Мы точно это так не оставим», — заявил бывший глава государства.

Как сообщалось ранее, Порошенко может стать фигурантом еще одного уголовного дела. Не исключено, что Генпрокуратура Украины предъявит ему обвинение в торговле углем с Донбассом.