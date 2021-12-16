Порошенко устроил скандал в прямом эфире парламентского канала «Рада»

Бывший президент Украины Петр Порошенко ворвался в прямой эфир парламентского канала «Рада» с разоблачением и устроил скандал. Об этом сообщило издание РИА Новости.

В студии выступал председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Однако выступление резко прервал Петр Порошенко, который заявил о незаконности работы телеканала и препятствованию деятельности нардепов. Данный телеканал вещает в студиях, которые размещены в украинском парламенте и кабинете министров.

«Я бы хотел, чтобы все зрители телеканала «Рада» знали — сейчас незаконно потрачены деньги налогоплательщиков <...> Мы точно это так не оставим», — заявил он.

Порошенко обратился к одной из телеведущих как «очень молодой девушке» и призвал ее «не участвовать в этом скандале».

Ранее стало известно, что партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» впервые обошла «Слуг народа» с момента президентских выборов в 2019 году. Согласно опросу Киевского международного института социологии политическую силу бывшего главы государства поддерживают 19,8% участников исследования. В тоже время партия Зеленского «Слуга народа» оказалась ниже, с результатом в 18,4%.