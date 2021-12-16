Салах Бади назвал причины для отмены выборов в Ливии

Лидер бандформирования «Ас-Самуд» Салах Бади намерен приостановить работу государственных учреждений и предотвратить грядущие выборы, которые были запланированы на 24 декабря.

О своем решении он сообщил после прошедшей накануне встречи командиров террористических группировок, которые в ночь на 16 декабря захватили контроль над органами управления ливийской столицы, включая штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ).

Поводом для срыва избирательного процесса боевик назвал итоги визита в Мисурату специального советника генерального секретаря ООН Стефани Уильямс, рассчитывающую, по словам Бади, на плату за свою поддержку экстремистам.

Также недовольство лидера «Ас-Сумуд» вызвало выдвижение кандидатуры «предателя родины» премьер-министра ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибы на грядущем голосовании.

Другими причинами стали несправедливое законодательство и условия проведения плебисцита, которые благоприятны для определенного круга лиц, а также присутствие в Мисурате граждан Италии.

Ситуация в западной части Ливии обострилась. Вооруженные формирования приведены в состояние боеготовности. Ранее сообщалось, что в этот регион глава группировки RADA Абд аль-Рауф Карра доставляет афганских боевиков при поддержке турецких спецслужб.