Дело топ-менеджера «Траста» Хабарова о хищении 842 млн рублей вернули в СК

Генеральная прокуратура вернула в СК России дело о мошенничестве, возбужденное против топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова.

Его обвиняют в хищении 842 миллионов рублей у директора компании «Деловые линии» Александра Богатова. Адвокат Хабарова сообщил, что все материалы были переданы обратно в Следственный комитет.

По информации правоохранителей, осенью прошлого года злоумышленник был заключен под стражу, а его уголовное дело было передано в СК России. Через некоторое время суд изменил выбранную меру пресечения на домашний арест. Мужчина свою вину отрицает, ссылаясь на конфликт с бизнесменом.