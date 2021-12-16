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Пресненский суд рассмотрел ходатайства сторон по иску Пригожина против «Эха Москвы»

Общество
Пресненский суд рассмотрел ходатайства сторон по иску Пригожина против «Эха Москвы»

Заседание по иску предпринимателя Евгения Пригожина о признании не соответствующими действительности сведений, распространенных радиостанцией «Эхо Москвы», состоялось в Пресненском райсуде столицы.

В рамках заседания юридическая инстанция рассматривала ходатайства сторон о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств, в том числе, лингвистического заключения эксперта Ирины Левонтиной. При этом документ от лингвиста, представленный суду, был уже без гербовой печати Института русского языка им. В.В. Виноградова, пишет пресс-служба компании «Конкорд» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе четвертого заседания представитель Алексея Венедиктова впервые предоставил письменную позицию по делу, в связи с чем, суд перенес заседание на 27 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Заседание по другому иску предпринимателя Евгения Пригожина в адрес журналистов Алексея Венедиктова, Виктора Шендеровича, Евгения Белогаева, Виталия Рувинского и ЗАО «Эхо Москвы» ранее состоялось в Приморском районном суде Петербурга. В ходе процесса суд приобщил к материалам дела новые доказательства.

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