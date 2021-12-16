Вслед за снегом с крыши дома в Петербурге рухнуло несколько метров ограждения

Металлические ограждения и фрагменты водосточной трубы обрушились с крыш домов в центре Петербурга утром 16 декабря.

Один из инцидентов произошел на Каменноостровском проспекте около 8:30. Во дворе дома №64 местные жители стали свидетелями падения ограждений, рухнувших с крыши. Ранее в этом месте чистили кровлю, а спустя время оттуда вслед за снежными осадками решили спуститься и металлические объекты. Обошлось без пострадавших, и даже машины остались целы.

Похожая ситуация произошла на улице Чайковского. Там с крыши дома №40 на тротуар в огражденной зоне обрушились большие куски льда и фрагменты водосточной трубы.

Подобные инциденты в Северной столице происходят с начала декабря, когда город засыпало снегом. Петербургские коммунальщики продолжают бороться с последствиями снегопада, хотя губернатор Александр Беглов уверял в полной готовности города к зимнему сезону.