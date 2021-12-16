Украинское государство находится в большой беде. Соответствующее предположение высказали читатели портала «Гуаньча» после диалога между российской и китайской сторонами.

По мнению участников обсуждения, переговоры российского президента Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином показали готовность двух государств противостоять всем врагам. Они подчеркнули, что Пекин и Москва «идут рука об руку», а сотрудничество между ними активно развивается.

«Похоже, Украина в большой беде», — раскрыли неудобную для Киева правду после переговоров Путина и Си Цзиньпина читатели портала «Гуаньча».

Также, по словам некоторых комментаторов, Соединенные Штаты наверняка «очень рады» за Россию и Китай, которые так рьяно взялись помогать друг другу и защищать общие интересы. Они отметили, что братское единство способно одолеть любого противника.