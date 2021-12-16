«Переходы только на лодках переплывать»: петербуржцев возмущает грязная жижа на улицах города

Погода в Санкт-Петербурге по-прежнему остается нестабильной: мощные осадки сменяются антициклоном, в результате чего город буквально утопает в грязной жиже.

Жители Северной столицы недовольны качеством уборки улиц. Циклон «Бенедикт» обеспечил толстый снежный покров, и коммунальные службы не справлялись с последствиями. Теперь же все сугробы, оставшиеся вдоль дорог и тротуаров, превратились в огромные лужи грязи.

«Василеостровский тонет не только в снегу, но и снежной каше, которая получается из-за неубранных сугробов высотой с человеческий рост. А еще и с крыш свисают сосульки-убийцы», — пожаловалась одна из петербурженок в Сети.

Халатное отношение Смольного и команды губернатора Александра Беглова к уборке наблюдается повсеместно, в том числе в центре города, пишет ФАН. При этом в Москве, как отмечают пользователи, ситуация обстоит значительно лучше.

«А в Москве в десять раз больше техники! Хотя Москва не в десять раз больше Питера. Убрано ужасно. Переходы только на лодках переплывать. Даже в центре, на улице Рылеева после сброса снега с крыш не убрано это безобразие дней пять», — возмутилась другая жительница.

Губернатор Александр Беглов в преддверии зимы отчитался о полной готовности города к зиме. Однако с «неожиданными» осадками посыпались и массовые жалобы людей на некачественную уборку. Градоначальник был вынужден ответить на критику: по его словам, качественной очистке дорог препятствовали неправильно припаркованные автомобили.