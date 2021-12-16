Украшения от Cartier на миллионы рублей обнаружили у главы ИФНС №3

Ювелирные изделия от Cartier, десятки млн рублей и более 15 брендовых часов изъяли в ходе обысков в рабочем кабинете главы ИФНС №3 Марины Чайко в Москве.

Оперативники провели обыски в десяти офисах и квартирах. Чайко предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Ее супруга подозревают в пособничестве. В настоящий момент они оба задержаны.

По версии правоохранителей, глава московского ИФНС устраивала супруга на работу в проверяемые организации с зарплатой около 2 млн рублей в каждой. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.