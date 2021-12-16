Spiked: Россия не имеет отношения к эскалации напряженности на Украине в отличие от НАТО

Позиция западных политиков о том, что Россия является государством, которое повсеместно сеет хаос, не отображает реальное положение вещей, считает журналист британского журнала Spiked Тим Блэк.

По его словам, в последнее время в западной прессе сильно увеличилось количество сообщений о том, что Россия якобы хочет «вторгнутся на Украину». При этом журналисты не приводят никаких даже самых примерных мотивов такого поведения Москвы, предпочитая ограничиваться объяснением в стиле: «ну… это просто Россия».

«На самом деле Россия здесь не главный игрок и уж конечно не агент хаоса... Если здесь и есть деструктивная дестабилизирующая сила, то это не Кремль, а НАТО. С точки зрения России это НАТО тут проворачивает делишки», — говорится в статье.

Ранее глава Евросовета заявил, что Брюссель может усилить санкции в отношении России. Соответствующее решение будет применено на практике в случае эскалации напряженности на Украине.