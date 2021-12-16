«Сносить по-сталински». Малинкович подсказал решение коммунального коллапса в Петербурге

Внезапное потепление в Петербурге вскрыло не только лед на крышах домов, но и еще одну извечную проблему Северной столицы. На головы прохожих вместе с огромными сосульками начали лететь части фасада исторических зданий. Накануне, по данным РЕН ТВ, в самом центре города под раздачу попали майор и подполковник полиции.

Произошло все у доходного дома Дыренкова ( №46/8 по 4-й Советской улице). Зданию больше ста лет. Его готовят к капремонту, поэтому обнесли защитной сеткой, но даже она не стала преградой для кусков штукатурки размером с кирпич.

Двух пострадавших стражей порядка в состоянии средней степени тяжести доставили в Мариинскую больницу с ушибами и сотрясениями мозга, где, к слову, находятся две другие жертвы коммунальной запущенности Петербурга: 13 декабря огромные глыбы льда, упавшие с кровли, отправили на больничную койку мужчину и женщину с разницей в несколько часов. По этому факту возбуждено уголовное дело. Происшествием с участием полицейских занялась прокуратура.

К сожалению, новостями о камнепаде в центре Петербурга, уже не удивишь. Так, в начале апреля этого года на самой знаменитой центральной улице Петербурга — Невском проспекте — на голову мужчине прилетел кусок лепнины.

Спустя всего несколько дней история повторилась на Московском проспекте. Часть фасада рухнула на коляску с двухлетним малышом — его госпитализировали с сотрясением мозга и переломом носа. Через месяц под «обстрел» попала женщина на Малой Морской улице. Ее тоже доставили в больницу.

Первый секретарь петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович, проживающий в городе на Неве, назвал ситуацию катастрофической. И если решить проблему с реконструкцией домов — задача не одного дня, то вот организовать качественную уборку сосулек с крыш можно оперативно, считает собеседник «Политики Сегодня».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Все видят, что блок ЖКХ провалил зимнюю кампанию по уборке города, довел до жертв. Дай Бог, чтобы все поправились. Задача сейчас стоит одна, как мне кажется. То, что должен сделать Беглов, чтобы спасти репутацию городской администрации, честь города, да и свою тоже — надо немедленно менять весь блок ЖКХ. Сносить беспощадно, по-сталински. Вплоть до вице-губернатора профильного», – сказал Малинкович.

По его словам, около трети жилфонда в Северной столице — дома дореволюционной постройки. Очищать их кровли от наледи можно только вручную. Сил городских коммунальщиков для этого, очевидно, не хватает. Ради безопасности жителей и туристов Северной столицы, губернатор Беглов должен обратиться за помощью в Москву и, возможно, лично президенту РФ Владимиру Путину, убежден коммунист. Но для этого для начала нужно честно признать наличие системных просчетов и подготовиться к масштабным кадровым перестановкам, отмечает политик.

«В советское время такие погодные условия были раз в три года, и справлялись. Просто были более квалифицированные кадры. Сейчас абсолютно непродуманная кадровая политика, никакой стратегии, никакого плана Б нет. Единицу жирную ставим и ходим по городу очень осторожно», – резюмировал член «Коммунистов России».

Учесть опыт Москвы призвал петербургские власти и политолог, публицист Юрий Светов. Он посоветовал Беглову пообщаться с мэром столицы Сергеем Собяниным. Подробности — в нашем материале.